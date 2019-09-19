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Kadın hentbolcularda Avrupa Şampiyonası hazırlıkları

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2020 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri için hazırlıklarını Ankara'da sürdürüyor.

19.09.2019 12:00Kadın hentbolcularda Avrupa Şampiyonası hazırlıkları
A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2020 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri için hazırlıklarını Ankara'da sürdürüyor.
Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Salonu'nda günde çift idman yapan milliler, Fransa ile yapacağı karşılaşma için 24 Eylül'de bu ülkeye hareket edecek.
Isınma hareketleriyle çalışmaya başlayan milliler, sonrasında ise orta alanda savunma idmanı yaptı. Antrenmanda hücum organizasyonları üzerine yapılan çalışmanın ardından milli oyuncular, kalecilerin korudukları kalelere bol bol şut attı.
Son bölümünde hafif bir koşu yapan milliler, açma-germe hareketleriyle çalışmayı tamamladı.
A Milli Kadını Hentbol Takımı, çalışmalarına bu akşam yapacağı idmanla devam edecek.
Gruptaki ilk rakip Fransa
Türkiye, 2020 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'ta Fransa, Hırvatistan ve İzlanda ile mücadele edecek.
Ay-yıldızlılar grubundaki ilk maçında 25 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Fransa ile karşılaşacak. Amiens kentindeki müsabaka TSİ 19.00'da başlayacak.
Karşılaşmayı Hollandalı çift William Weijmans-Rick Wolbertus yönetecek.
Türkiye grubundaki ikinci maçta ise Eskişehir'de Hırvatistan'ın konuk edecek. Türkiye-Hırvatistan maçı 29 Eylül Pazar günü saat 18.00'de başlayacak.

Türkiye, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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