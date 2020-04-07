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Kadın hentbolculardan 'Evde Kal Türkiye' çağrısı

Koronavirüse yönelik tedbirler kapsamında liglerin ertelenmesiyle evde antrenman yaparak performansını korumayı amaçlayan Türkiye Kadın Hentbol Milli Takım sporcuları, 'evde kal' çağrısı yaptı.

07.04.2020 13:49 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:49
Kadın hentbolculardan 'Evde Kal Türkiye' çağrısı

Koronavirüse yönelik tedbirler kapsamında liglerin ertelenmesiyle evde antrenman yaparak performansını korumayı amaçlayan Türkiye Kadın Hentbol Milli Takım sporcuları, 'evde kal' çağrısı yaptı.

Koronavirüse yönelik tedbir amacıyla spor müsabakalarına verilen arada Hentbol Kadın Milli Takım sporcuları evinde antrenmanını sürdürüyor. Kadın Hentbol Milli Takımı Antrenörü Birol Ünsal yönetiminde evde çalışmalarını sürdüren milli sporcular, kuvvet ve dayanıklılık hareketlerini içeren egzersizler yaparak performansını koruyor. Antrenman görüntülerini kameraya kaydeden milli sporcular 'evde kal' çağrısı yaparak, vatandaşların sağlığı için dışarı çıkmaması uyarısında bulundu.

Hentbolda gol kadar iyi savunma yapmanın önemine dikkati çeken antrenör Birol Ünsal, Şimdi koronavirüse karşı iyi savunma yapma zamanı. Mesafeyi koru, kurallara uy koronavirüsü yen. Evinde kal Türkiye diye mesaj verdi.

Sporculardan Buket Yılmaz, herkesin virüs taşıyıcısı olma ihtimalini unutmadan sağlığı için evden dışarı çıkmamaları çağrısı yaptı. Bilge Öztürk ise Kendi sağlığın ve sevdiklerinin sağlığı için lütfen evde kal Türkiye dedi.

Milli sporculardan Merve Özbolluk, Sıkıntılı süreci en hızlı şekilde atlatabilmemiz için evinde kal, sağlıkla kal Türkiye diye konuştu.

'Evde Kal' çağrısı yapan Cansu Akalın ise herkesin kendisi çevresindekilerin sağlığı için evde kalmasını istedi.

Kaleci Merve Durdu da Ben evdeyim siz de kendiniz ve sevdikleriniz için evde kalın dedi.

Evde antrenman yaparak çalışmalarını sürdürdüğüne değinen Ceren Akgün Göktepe ise Koronavirüs ile mücadele ettiğimiz bu günlerde evde çalışmalarıma devam ediyorum. kendi sağlığınız ev sevdikleriniz için lütfen evde kal Türkiye dedi.

Neslihan Çalışkan ise çağrısını Kendi sağlımızı ve sevdiklerimizin sağlığı için lütfen evde kal Türkiye sözleriyle ifade etti.


Kaynak: DHA

Etiketler: Evde Kal, Türkiye, Spor
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