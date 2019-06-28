28.06.2019 12:50
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Kadın hırsızlar, güven timlerince yakalandı

Güngören, Bakırköy ve Küçükçekmece'de 3 farklı eve giren kadın hırsızlar, güven timleri ekiplerince yakalandı.

Güngören , Bakırköy ve Küçükçekmece 'de 3 farklı eve giren kadın hırsızlar, güven timleri ekiplerince yakalandı. 3 farklı ilçede ayrı evlere yapılan hırsızlık konusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri şube Müdürlüğü ekipleri civardaki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler neticesinde güvenlik kamera kayıtlarına takılan Ayşe.Ç(21) ve Şerife.Ç(48) isimli şahıslar ikamet ettikleri Başakşehir Şahintepe Mahallesindeki evde yakalandı. Ayşe.Ç ve Şerife.Ç isimli kadınların hırsızlık suçlarından sabıkalı oldukları öğrenildi. Adliyeye sevk edilen kadınlar, tutuklanan cezaevine gönderildi.
(İHA)Kadın hırsızlar, güven timlerince yakalandı
Kaynak: İHA
Güngören , Küçükçekmece , Güven Timleri , Güncel

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