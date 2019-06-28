28.06.2019 13:11
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Kadın hırsızlar, güven timlerince yakalandı

Kadın hırsızlar, güven timlerince yakalandıİSTANBUL - Güngören, Bakırköy ve Küçükçekmece'de 3 farklı eve giren kadın hırsızlar, güven timleri ekiplerince yakalandı.

Kadın hırsızlar, güven timlerince yakalandı
İSTANBUL - Güngören , Bakırköy ve Küçükçekmece 'de 3 farklı eve giren kadın hırsızlar, güven timleri ekiplerince yakalandı.
3 farklı ilçede ayrı evlere yapılan hırsızlık konusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri şube Müdürlüğü ekipleri civardaki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler neticesinde güvenlik kamera kayıtlarına takılan Ayşe.Çve Şerife.Çisimli şahıslar ikamet ettikleri Başakşehir Şahintepe Mahallesindeki evde yakalandı. Ayşe.Ç ve Şerife.Ç isimli kadınların hırsızlık suçlarından sabıkalı oldukları öğrenildi. Adliyeye sevk edilen kadınlar, tutuklanan cezaevine gönderildi.Kadın hırsızlar, güven timlerince yakalandı
Kaynak: İHA
Bakırköy , Güngören , Küçükçekmece , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
13:33 FETÖ duruşmasında eski emniyet personeline 7 yıl 6 ay hapis
13:33 Dilcilik yöntemiyle evlere giren hırsızlar yakayı ele verdi
13:32 CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun yargılanmasına başlandı
13:32 Kıskançlık cinayetinde şüpheliye mübebbet
13:32 Cezaevi firarisi ve cinayet zanlısı uyuşturucu ticareti yaparken yakalandı
13:31 Çikolata hırsızları yakalandı
13:29 Evlat katili babadan şok ifade: "Sırf annesi kahrolsun, üzülsün diye yaptım"