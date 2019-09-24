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MHP lideri Bahçeli'nin kalp ameliyatına giren cerrahın evini soydular! O anlar kamerada

MHP lideri Bahçeli'nin 2016 yılındaki kalp kapakçığı ameliyatını yapan Kalp Cerrahı Dr. Yılmaz Zorman'ın evine hırsız girdi. 3 kadın hırsız yaklaşık 50 bin TL dövizi ve ziynet eşyalarının bulunduğu çelik kasayı çaldı. O anlar kameraya yansıdı.

24.09.2019 11:53

İstanbul Kadıköy'de Kalp Cerrahı Dr. Yılmaz Zorman'ın evine giren 3 kadın hırsız, içerisinde yaklaşık 50 bin TL ile döviz ve ziynet eşyalarının bulunduğu çelik kasayı bavula yerleştirip çaldı. Şüpheliler güvenlik kamerasına yansırken, Dr. Zorman'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2016 yılındaki kalp kapakçığı ameliyatına da girdiği belirtildi.

ÇELİK KASAYI BAVULA KOYUP DIŞARI ÇIKARDILAR

Olay, iki hafta önce Kadıköy ilçesi Caddebostan Mahallesi'nde meydana geldi. 3 genç kadın, hırsızlık amacıyla Kalp Cerrahı Dr. Yılmaz Zorman'ın yangın merdiveninden evine girdi. Şüpheliler, yatak odasında bulunan çelik kasayı bavula koyup, dışarı çıkardı.

KAMERA KAYITTAYDI

Kadınların bavulla birlikte binadan çıktığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Dr. Zorman eve geldiğinde, kasanın çalındığını fark edip, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alıp, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

BAHÇELİ'NİN KALP AMELİYATINA DA GİRMİŞTİ

2016 yılında kalp kapakçığı değişen MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin de ameliyatında da yer alan Dr. Yılmaz Zorman, "Olay günü öğle saatlerinde kapıyı kilitleyerek evden çıktım. Akşam ise eve girdiğimde yatak odasının dağınık olduğunu gördüm. Yangın merdiveni kapısının zorlandığını ve hırsızların oradan girdiğini gördüm. Eşyaları kontrol ettiğimde içerisinde yaklaşık 50 bin TL civarında nakit para, döviz ve ziynet eşyalarının bulunduğu küçük çelik kasanın olmadığını gördüm" dedi.

Olay anından görüntüler:

MHP lideri Bahçeli'nin kalp ameliyatına giren cerrahın evini soydular! O anlar kamerada

3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

YORUMLAR(9)
EVDO DAYİ:Mehepeliler nerdesiniz ? Ağanizin doktorunu koruyamadiniz. Yoksa Devletin doktorunun mali denizmi ? Ağaya beleşmi lo lo ?
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BLACK SWORD:Beka,püskevit,klasik araba,iplikçi bohçalı!
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ADINIZI YAZIN:artık kadınlarda baslamış hırsızlıga
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BLACK SWORD:Ölmemişmi operasyonda?
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BİR ZAMANLAR ANADOLU:Normaldir bir ortağın gittiği ülkeler karışıyor, biri de iple gezmekten başka bir işe yaramadı 21 yıldır, uğursuzlar alayı!
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FISILTIII:helall size kızlar'' güzel iş yapmışlar domateslere bak bide bavulla götürmüşler. doktor bunlar yine kazanırlar sıkıntı yokk. koymaz ona o 50bin TL filann.
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MAKOMA:Vay gideneGittiiii Paraciklar . . . . . . . . . . . . . .
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TURAN:rahmetli eceviti erbakini öldürenlerin katilleri işte bunlar şimdi sira bahçelide
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HARBİDEN:bende bunu cözemiyorum doktorlar ergenekondan balyozdan ecevitden yargilandi halen bu adamlara gidiyorlar baska doktormu yok ülkede kafam beynim almiyor
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