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Kadın Hokey Milli Takımı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kadın Hokey Milli Takımı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

12.12.2019 16:02 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:02Kadın Hokey Milli Takımı, AA'nın
Kadın Hokey Milli Takımı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Hokey Federasyonu Lig ve Organizasyon Sorumlusu Ahmet Yılmaz, milli takım antrenörü Rajab Nourani ve Kadın Hokey Milli Takımı sporcuları, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi aldı.
Fotoğrafları inceleyerek birlikte karar veren Yılmaz, Nourani ve sporcular, kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" ve spor kategorisinde de asker selamı vererek, Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarını seçti.
Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fotoğrafları seçerken zorlandıklarını belirterek, "Emeği geçen arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Gerçekten hepsi birbirinden güzel ve de anlamlı. Gerçekten çok güzel mesaj veren fotoğraflar var. Anadolu Ajansı'nı ekip olarak emeklerinden ötürü tekrar tebrik ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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