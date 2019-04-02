- Kadın hokeycilerden farklı başlangıç

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- Kadın hokeycilerden farklı başlangıçGaziantep Polisgücü ilk maçını 11-0 kazandıGAZİANTEP - Türkiye Hokey Federasyonu Açık Alan Kadınlar Süper Ligi birinci etabı Gaziantep'in ev sahipliğinde başladı. Ligin ilk maçında Haydarpaşa Spor Kulübü Kadın Hokey Takımı'nı 11-0'lık skorla mağlup eden Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı farklı bir başlangıç yapmış oldu. Gaziantep'te 2-8 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Hokey Federasyonu 2018-2019 Açık Alan Kadınlar Süper Ligi birinci etabı sekiz takımın katılımıyla başladı. Ligin favori takımlarından biri olan ve Avrupa Şampiyonluğu da bulunan Gaziantep Polisgücü ilk maçında karşılaştığı Haydarpaşa'yı 11-0'lık farklı bir skorla yenmeyi başardı. Gaziantep'te açık alan için hazırlanan özel bir sahada oynanan maçı Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan da yakından takip ederken, Gaziantep ekibinin sporcuları attıkları goller ve oynadıkları oyunla dikkat çekti. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Kaplan, "İlk maçta elde edilen farklı skordan dolayı sporcularımızı ve teknik heyetimizi kutluyorum. Ligi erkek takımımız gibi lider tamamlamak istiyoruz. Yağmura rağmen bugün sporcularımız üstün performans sergiledi. Hepsini kutluyorum" dedi.Sporcuların lige çok iyi hazırlandığını ifade eden Gaziantep Polisgücü Spor Antrenörü Ayşe Kasım "Sporcularımız bugün yine adeta destan yazarak rakiplerine göz açtırmadı. Hepsini kutluyorum. Takım olarak Haziran ayında Ukrayna'da gerçekleştirilecek olan Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampiyonasına hazırlanıyoruz. Ligi lider tamamlayarak ikinci etapta da şampiyonluk kupasını almak istiyoruz. Takımıma güveniyorum" dedi.Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı Antrenörü Ayşe Kasım, "Gaziantep olarak böyle bir şampiyonaya ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz. Ben o nedenle turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diliyorum. Biz de Polisgücü olarak ilk maçımız 11-0 kazandık. Nasıl başlarsak öyle gider. Biz de iyi bir başlangıç yapmış olduk. Hedefimiz her grupta, her kategoride namağlup şampiyonluk. Amacımız burada şampiyon olup Haziran ayında yapılacak olan Avrupa şampiyonasına moralli girmek. Çünkü bizim asıl hedefimiz Avrupa Şampiyonası. Orada zirveyi kimseye kaptırmak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.Takımın sporcularından Meryem Oymak, "Biz iyi bir takımız. Birlikte, takım halinde oynayınca çok daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Bu turnuvayı da şampiyon olarak bitirmeyi hedefliyoruz. Asıl hedefimiz Avrupa Şampiyonluğu, çünkü geçen yıl açık alanda şampiyon olmuştuk ve umarım tekrar şampiyon oluruz" derken bir diğer sporcu Leyla Öztürk ise, "Bu tür turnuvalar takım olarak gelişimimiz için çok çok önemli. Hedefimiz tabi ki şampiyon olup ülkemizi ve Gaziantep'i Avrupa'da temsil etmektir. O yüzden buradaki maçların hepsini kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.Takımın tecrübeli sporcularından Emine Çağla Cengiz de, "Burada hedefimiz şampiyon olmak ve tekrar Avrupa'ya gitmek. Avrupa'da ülkemizi ve Gaziantep'i başarıyla temsil etmek istiyoruz" diye konuştu.Açık alandaki ilk maçını farklı kazanan Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey takımı turnuvadaki ikinci maçında yarın saat 12.00'de Kırıkkale GSK karşısına çıkacak.