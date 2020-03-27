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Kadın hükümlüler, sağlık çalışanları için maske üretiyor

DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesindeki Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan kadın hükümlüler, koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanları için maske üretmeye başladı.

27.03.2020 13:51 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:52
Kadın hükümlüler, sağlık çalışanları için maske üretiyor

DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesindeki Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan kadın hükümlüler, koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanları için maske üretmeye başladı. 100 kadın hükümlünün çalıştığı atölyelerde, günde 15 bin adet tek kullanımlık cerrahi maske üretilerek, hastanelerin maske ihtiyacı karşılanıyor. Bozkurt ilçesindeki Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğü, koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanları için tek kullanımlık maske üretmeye başladı.

Çeşitli suçlardan hükümlü 336 kadın, açık cezaevinde, koronavirüs salgını öncesi, tekstil ürünleri kapsamında bornoz, havlu ve nevresim üretimi yaparak, kamu kurumlarının ihtiyaçlarına yanıt veriyordu. Koronavirüs salgınıyla birlikte cezaevi yönetimi, bu üretimleri durdurup, sağlık çalışanlarının en çok ihtiyacı haline gelen maske üretimine başladı. Cezaevindeki iş yurdu kapsamındaki atölyelerde, ilk kapsamında 60 kadın hükümlü günde 12 bin cerrahi maske üretirken, kapasite artırılarak kadın hükümlü sayısı 100'e çıkartıldı. Tek kullanımlık maske üretimi günlük 15 bine yükseltildi. Cezaevinde başka alanlarda çalışan kadın hükümlüler, maske üretim bandına kaydırılarak sağlık çalışanları için maske üretmeye başladı. Üretilen maskeler Denizli 'deki kamu hastanelerine gönderiliyor. Açık cezaevindeki kadın hükümlüler ise, koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanları için gece, gündüz demeden maske yetiştirmeye çalışıyor. Maskeler, 'ADEMODA' markasıyla hastanelere gönderiliyor.

Bozkurt Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürü Ceylan Şahin Kaplan, ülkemizin içinde bulunduğu koronavirüs ile mücadele seferberliğine cezaevlerindeki görevliler ve hükümlülerin de katıldığını ifade ederek, "Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül'ün bilgisi dahilinde kadın hükümlülerin kaldığı açık cezaevinde kamu hastaneleri için tek kullanımlık maske üretimine başladık. Şu ana kadar 200 bin cerrahi maske ürettik. Maskeleri maliyetine üretiyoruz. Kar amacı gütmüyoruz. Gayemiz, salgınla mücadeleye katkı sağlamak. Bu zamanda Adalet Bakanlığı ailesi olarak biz ve kadın hükümlülerde üzerlerine düşen görevi sonuna kadar yerine getirmenin mutluluğu yaşıyoruz" dedi.

Atölyede maske üreten kadın hükümlüler de sağlık çalışanlarına teşekkür edip, alkışlayarak desek verdi. Müdür Kaplan ve infaz ve koruma memurları da ellerinde, "Biz sizin için görevimizin başındayız. Lütfen evde kal Türkiye" yazılı döviz tutup, vatandaşları evde kalmaları yönünde uyardı.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Denizli, Güncel

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