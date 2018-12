Kadın İşçiler, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" Oylamasına Katıldı

14 Aralık 2018 Cuma 18:41



Tekstil sektörünün önde gelen ihracat merkezlerinden Denizli 'de bir fabrikada çalışan kadın işçiler, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. Pamukkale ilçesinde dış pazar için havlu ve bornoz üreten fabrikada çalışan bir grup işçi, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin dünya genelinde çektiği en iyi fotoğrafların yer aldığı seçkiyi inceledi.Farklı kategorilerdeki kareleri seçerek oylayan işçilerden Huriye İpek, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu, seçmekte zorlandığını ancak özellikle Türk askerinin mücadelesini anlatan eserlerden çok etkilendiğini belirtti.İpek, haber kategorisinde Kayhan Özer'in "Seçim zaferi" ve Halil Fidan 'ın "Türk bayrağı Afrin 'de", yaşam kategorisinde Ömer Ürer'in "Hüzünlü güz vedası", spor kategorisinde ise Ali İhsan Öztürk 'ün "Atlı savaş oyunu" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.Oylamaya katılan işçilerden Selda Durmuş da fotoğrafların her birinin tabloluk olduğunu belirterek, "Çekenlerin ellerine sağlık. Hepsi birbirinden güzel. Yemin törenini çok beğendik, orada çocuklarımız, askerlerimiz var. Askerlerimizin mücadelesi bizi hem hüzünlendiriyor hem gururlandırıyor, onlar çok güzel." diye konuştu.Selda Durmuş, haber kategorisinde Özkan Bilgin 'in "Mehmetçikten ilk iftar" ve Ali Atmaca'nın "Yemin", yaşam kategorisinde Sezgin Pancar'ın "Türk yıldızları", spor kategorisinde ise Burak Akbulut 'un "Karatenin sultanları" fotoğraflarına oy verdi.Oylamaya tesisin sahibi ve Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu da katılarak, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in eseri "Mehmetçikten ilk iftar", yaşam kategorisinde İlhami Çetin 'in " Ali Dede ve kedisi", spor kategorisinde de Ali Atmaca'nın "Ata sporu" isimli fotoğrafını seçti.Memişoğlu, Anadolu Ajansının Türkiye 'nin en köklü kurumlarından biri olduğunu belirterek, "AA, çektiği fotoğraf ve videoları dünyaya servis ederek ülkemizin tanıtımı, yaşam biçimi hakkında insanlara fikir veriyor. İnşallah 2019'da güzel haberler, kareler ve görüntülerle bizi dünya gündemine taşırsınız ve biz ihracatçılar olarak da bu imajı ticarete ve ekonomiye çevirebiliriz."