Haberler» Güncel» Haber

Kadın işçilerin servis midibüsü şarampole indi: 16 yaralı

Karaman'da, gece mesaisinden çıkan kadın işçilerin taşındığı servis midibüsü, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp şarampole indi.

18.08.2019 10:56 Kadın işçilerin servis midibüsü şarampole indi: 16 yaralı


Karaman'da, gece mesaisinden çıkan kadın işçilerin taşındığı servis midibüsü, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp şarampole indi. Kazada, 16 işçi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Karaman-Ereğli yolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bisküvi fabrikasında çalışan kadın işçiler, gece mesaisinden çıktıktan sonra servis midibüsüne bindi. Recep Öztürk'ün kullandığı 70 HE 278 plakalı servis midibüsü, sağ ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp şarampole indi. Kazada 16 işçi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralı kadınları ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:
------------------------
İşçilere ambulansta müdahale edilmesi
Olay yerinden detaylar

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN-DHA



Karaman, İşçi, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:54   Erzurumlu hacılar yurda döndü
11:54   İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde kayıtlar sürüyor
11:53   Büyükşehir, '41 Kart' ile vatandaşları yanımda
11:53   Metin Özöğüt Yaşam ve Bakım Merkezi yükseliyor
11:52   Konya'da 13.8 milyonluk Sulama Projesinin protokolü imzalandı
11:52   / Ekrem İmamoğlu selin vurduğu Üsküdar'ı ziyaret etti
11:52   Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı