Kadın İsterse Yapar"

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İş kadını Arzu Altan Niziplioğlu, kadınların iş dünyasına katılmaları noktasında tavsiyelerde bulundu. Niziplioğlu, kadınların inanarak ve cesurca yaptığı her işte başarılı olabileceğine inandığını söyledi.Lokum, kolonya ve kahve gibi ikram ve hediye geleneğinin ürünlerini 'Hatun' adı altında marka haline getiren Arzu Altan Niziplioğlu, kadınlara tavsiyelerde bulundu.'Ön yargıları aşmak gerekiyor'Kadınların inanarak ve cesurca yaptığı her işte başarılı olabileceğine dikkat çeken Niziplioğlu, "İş dünyasında çok başarılı kadınlar var ama istatistiklere bakıldığında kadınlar adına maalesef tüm potansiyelin açığa çıkmadığını görüyoruz. Bu anlamda, hem kadınlara hem de topluma çok fazla görev düşüyor. Kadınların, iş dünyasında daha aktif olabilmeleri için cesaretlerini toparlayıp öncelikle kendine güvenmeleri gerekiyor. Toplumda oluşmuş ön yargıları aşıp, erkeklerin bile cesaret edemediği büyük projeleri hayata geçirmeleri gerekiyor" dedi."Yavaş ama emin adımlarla"Kendi işinin patron olmak isteyen kadınlara da tavsiyelerde bulunan Arzu Altan Niziplioğlu, "İlk etapta belki yavaş ama emin adımlarla ilerlemek gerekiyor. Süreç içinde, iş dünyasında dair daha çok şey öğrenmek ve geleceğe yönelik doğru stratejileri oluşturmak için edinilen tecrübelerden ders çıkarmak da önemli. Kadınlar çıktıkları yolda bütün engellere, zorluklara karşı göğüs germeyi ve yılmadan çalışmayı amaç edinmeli" değerlendirmesinde bulundu."Yoğun çabanın sonucu"Kendisinin de iş hayatında bazı zorluklarla karşılaştığını ifade eden Niziplioğlu, "İkram geleneğimizde unutulmaya yüz tutmuş değerleri yeniden yorumlamayı ve günlük hayatın parçası haline getirmeyi hedefledim. Bu süreçte elbette bazı zorluklarla karşılaştık. Osmanlı dönemine ait kokular ve lokum tarifleri için yoğun araştırmalar yaptık. Osmanlı saraylarına ait bazı bilgilere, özellikle harem ile ilgili detaylara ulaşmak kolay olmadı" diye konuştu. - İSTANBUL