Kadın İstihdamı Fazla Olan Firma "Mor Bayrak" Aldı

14 Aralık 2018 Cuma 14:37



14 Aralık 2018 Cuma 14:37

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, kadın istihdamına dikkati çekmek için "Mor Bayrak" uygulaması başlattı.Kayapınar ilçesinde turizm alanında faaliyet yürüten bir işletmeye ağırlıkla kadınların istihdam edilmesi nedeniyle Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın eşi Lütfiye Atilla tarafından "Mor Bayrak" verildi.İşletme sahibine teşekkür eden Atilla, yeni uygulama ile kadın istihdamına yönelik bir farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti.Kadın çalışanlar ve işletme sahibi ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Büyükşehir Belediyesinin başta kadınlar olmak üzere farklı alanlarda yürüttüğü çalışmaları yakından takip ettiklerini ve olumlu bulduklarını ifade etti.