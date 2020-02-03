Haberler » Güncel » Kadın jandarma personeli, depremzede çocuğa doğum günü sürprizi yaptı - Haber

Kadın jandarma personeli, depremzede çocuğa doğum günü sürprizi yaptı

Elazığ'da kadın jandarma personeli tarafından depremzede Muhammed Soysal'a sürpriz doğum günü yapıldı.

03.02.2020 17:45 | Son Güncelleme: 03.02.2020 17:46
'da kadın jandarma personeli tarafından depremzede Muhammed Soysal'a sürpriz doğum günü yapıldı.
Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Kültürpark'ta oluşturulan çadır kentte kalan Soysal ailesinin çocukları Muhammed'in doğum günü olduğunu öğrenen kadın jandarma personeli, sürpriz doğum günü etkinliği düzenledi.
"İyi ki doğdun Muhammed" yazılı pastayla çadıra giren jandarma personeli, 8 yaşına basan Muhammed'in doğum gününü kutladı.
Mumları jandarma personeliyle söndüren Muhammed doğum gününü kutlamanın mutluluğunu yaşadı.
Kadın jandarma personeli, depremzede çocuğa doğum günü sürprizi yaptı

Jandarma, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:39  Maydonoz nasıl yazılır? TDK'ya göre maydonoz mu, maydanoz mu?
17:03  Eda Taşpınar kimdir? Eda Taşpınar kaç yaşında, nereli?
16:51  İdlib nasıl yazılır? İdlib mi, İdlip mi? İdlib ne demek?
16:31  2020 AGİ ücretleri ne kadar oldu? AGİ 2020 evli, bekar, çocuklu - AGİ 2020 net
15:46  Trabzonspor-Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda?
3.02.2020 19:35:17