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Kadın judocular, Düsseldorf'da olimpiyat puanı arayacak

Kadın milli judocular, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren Düsseldorf Grand Slam'de tatamiye çıkacak.

19.02.2020 11:52 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:52Kadın judocular, Düsseldorf'da olimpiyat puanı arayacak
Kadın milli judocular, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren Düsseldorf Grand Slam'de tatamiye çıkacak.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 21-23 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Düsseldorf Grand Slam'e 120 ülkeden 291 kadın ve 437 erkek judocu katılacak.
Organizasyonda Türkiye'yi, çalışmalarını Almanya'da sürdüren 4 kadın judocu temsil edecek.
48 kiloda Gül Kader Şentürk ve Tuğçe Beder, 52 kilo İrem Korkmaz, 63 kiloda ise Minel Akdeniz madalya mücadelesi verecek.

Düsselldorf, Spor

Kaynak: AA

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