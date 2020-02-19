Kadın judocular Düsseldorf Grand Slam'de yarışacak

Yaz Olimpiyat yılı içinde puan kazandıran müsabakalar arasında yer alan Düsseldorf Grand Slam'de dört kadın milli judocu tatamide mücadele edecek.

Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları öncesinde kıta kotası ve direkt katılma yolunda puan kazandıran müsabakalar arasında yer alan Düsseldorf Grand Slam'de, Türkiye kadınlarda dört judocu ile temsil edilecek.

Almanya'da ortak çalışma hazırlıklarına katılan milli judocular, 21-23 Şubat tarihlerinde yapılacak Düsseldorf Grand Slam'de tatamide kürsü mücadelesi yapacak. 120 ülkeden 291 kadın ve 437 erkek judocunun katılacağı büyük organizasyonda Ay-Yıldızlı judocuların maç programı şöyle:

21 ŞUBAT CUMA

Kadınlar 48 kilo: Gül Kader Şentürk, Tuğçe Beder, 52 kilo İrem Korkmaz.

22 ŞUBAT CUMARTESİ

Kadınlar 63 kiloda Minel Akdeniz.