Kadın Judocular, Yükseklik Kampında

Büyük ve Genç
Kadın Judo Milli Takımları, Bolu
'da kamp yapıyor. Türkiye
Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kadın sporcular, Gençler Avrupa
Kupası ve Büyükler Balkan Şampiyonası'na Bolu Aladağ
'daki tesislerde hazırlanıyor.
Milli judocular, yükseklik kampında kondisyon, ağırlık ve randori çalışmaları gerçekleştiriyor.
Genç Kadın Milli Takımı, bu hafta sonu Yunanistan
'ın başkenti Atina'da düzenlenecek Avrupa Kupası'nda mücadele edecek.
Büyükler Balkan Şampiyonası ise Arnavutluk
'un başkenti Tiran
'da 30-31 Mart tarihlerinde yapılacak.
Bolu, Spor
Kaynak: AA