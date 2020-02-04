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'Kadın Kafası' 6 Şubat Perşmebe Trump Sahne'de

İrfan Kangı'nın kaleme aldığı ve yönettiği 'Kadın Kafası', güçlü kadrosu ve keyifli senaryosuyla 6 Şubat Perşembe günü saat 20:30'da Trump Sahne'de tiyatro severlerle buluşuyor.

04.02.2020 10:17 | Son Güncelleme: 04.02.2020 10:21'Kadın Kafası' 6 Şubat Perşmebe Trump Sahne'de

Kadınların gücünü ve hayattaki gerekliliklerini naif ve esprili bir dille anlatmak için Melda Gür, Merve Sevi, Ebru Karanfilci, Duygu Şen ve İrfan Kangı 'Kadın Kafası' oyunu ile seyirci karşısına çıkıyor.

Kadının erkeğe, erkeğin kadına ihtiyaç duyduğu bir dünyada beklentiler karşılanmadığında nasıl ters düştüğünü anlatan, kadın ve erkeğin aynı şeylere farklı tepkiler verseler de sonuçta aynı noktada buluşturan oyun; izleyicinin kafasını ve zihnini güldürerek açıyor. Seyirciye düşense kendi hayatlarına bakıp düşünmek, bolca kahkaha atmak ve 'Kadın Kafası'na erişmek…


Melda Gür, Güncel

Kaynak: Bültenler

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