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"Kadın Kafası" adlı tiyatro oyunu büyük beğeni aldı

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen Tiyatro Günleri kapsamında sahne alan "Kadın Kafası" adlı tiyatro oyunu seyircilerden büyük beğeni aldı.

26.11.2019 11:40 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:46
Belediyesi tarafından düzenlenen Tiyatro Günleri kapsamında sahne alan "Kadın Kafası" adlı tiyatro oyunu seyircilerden büyük beğeni aldı.

Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde sahnelenen oyun için salonlar dolarken, Belediye Başkanı Semih Şahin, İrfan Kangı'nın yazıp yönettiği oyun sonrasında oyunculara teşekkür ederek, çeşitli hediyeler takdim etti. İki perdeden oluşan ve kadın ile erkek arasındaki rekabetin konu alındığı oyunda Melda Gür, Merve Sevi, Ebru Karanfilci, Duygu Şen ve İrfan Kangı rol aldı.

Usta oyunculardan Bilecik tiyatro günlerine övgü

25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü'ne ilişkin çeşitli etkinliklerin yapıldığı Bilecik'te sahne alan oyun ile kadın ve erkek eşitliği ele alındı. Oyun sonrasında açıklamalarda bulunan usta oyuncular, Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen Bilecik Tiyatro Günlerinde değerli oyun ve oyuncuların Bilecik'te ağırlandığını belirterek, tiyatro günlerinden övgüyle söz etti. - BİLECİK

Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

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