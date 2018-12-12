Kadın Kanserlerinin En Önemli 5 Belirtisi!

Kadınlara özgü kanser türleri birçok belirti vererek önceden bir uyarıda bulunur. Ancak bazı normal olmayan belirtiler vardır ki, kendinde bu bulguları gözlemleyen kadınların mutlaka uzman bir hekime başvurması gerekir.

BİR ANDA GÖRÜLEN KİLO KAYIPLARI YAŞADIYSANIZ

Vücudun belli bir dengesi vardır. Bu denge içinde aniden yaşanan ve normal kabul edilmeyen değişiklikler dikkate alınmalıdır. Bu değişikliklerin başında ise beklenmedik kilo kayıpları geliyor. Bu durumun birçok nedeni olsa da özellikle kolon, mide, akciğer, pankreas kanserinin belirtileri olabilir.

YUTKUNMAKTA ZORLANIYORSANIZ

Bazı dönemlerde yaşanan yutkunma problemleri normal karşılanabilir, endişelenmeye gerek yoktur. Ancak bu durum sürekli tekrarlıyorsa, yemek yerken, su içerken bile zorlanıyorsanız ve tüm bu şikayetlere kusma ve kilo kaybı eklendiyse mutlaka doktora gidilmelidir. Çünkü bu durum yutak borusu, mide ve boğaz kanserinin belirtileri olabilir.

ADET DÖNEMLERİ DIŞINDA KANAMALARINIZ OLUYORSA

İki adet döngüsü arasında görülen kanamalar, masum değildir ve dikkate alınmalıdır. Buna ek olarak adet dönemleri çok ağrılı geçiyorsa ve şiddetli kanamalar görülüyorsa da kadın doğum uzmanıyla görüşmenin faydası vardır. Çünkü bu şikayetler, kolorektal, rahim ya da endometriyal kanserine işaret ediyor olabilir.

GÖĞSÜNÜZDE DEĞİŞİKLİKLER FARK EDİYORSANIZ

Kadınlarda en sık görülen kanserlerin başında meme kanseri geliyor. Tedavide erken teşhisin çok büyük bir rol üstlendiği meme kanserinde, kadınların göğüslerini elle kontrol etmesi hayati önem taşıyor. Bu noktada göğsünüzde daha önce fark etmediğiniz kızarıklık, şişlik, renk değişimi, kitle gibi değişimler görüyorsanız doktora başvurmakta yarar vardır. Ayrıca meme başında akıntı, kızarıklık da diğer belirtiler arasındadır.

NORMAL OLMAYAN ŞİŞKİNLİKLER YAŞIYORSANIZ

Çoğu kadının ortak problemi olan şişkinlik, belli şartlara kadar normal kabul edilse de bu duruma karın ağrısı ve pelvik ağrı da ekleniyorsa tehlikeli olabilir. Özellikle de birkaç haftadan fazla süren şişkinlikler yaşıyorsanız doktora gitmek için vakit kaybetmeyin. Çünkü sebebi, yumurtalık, mide ya da yutak borusu olabilir.

Tüm bunlara ek olarak;

Ciltte görülen değişiklikler ve lekelenmeler, cilt kanserinin,

Dışkıda ve idrarda görülen kan, mesane ve böbrek kanserinin,

Sürekli yaşanan mide yanmaları, mide ve yumurtalık kanserinin,

Uzun zamandır düşmeyen ateş, kan kanserinin,

Sürekli yaşanan karın ağrıları, yumurtalık kanserinin habercisi olabilir.