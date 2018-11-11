Kadın Kata Mili Takımı Dünya 3.'sü

İspanya
'da devam eden 24. Dünya Karate Şampiyonası'nda Kadın Kata Milli Takımı, üst üste ikinci kez Dünya üçüncüsü oldu. Wizink Center'daki müsabakaların sabah seansında tatamiye çıkan 2016 Dünya ve son üç yılın Avrupa
üçüncüsü Kadın Kata Milli Takımımız, madalya mücadelesinde Rusya
ile karşılaştı. Dilara Eltemur, Gizem Sofuoğlu ve Rabia Küsmüş
'ten oluşan Ay-yıldız ekip, güçlü performansı neticesinde 5-0 kazanarak üst üste ikinci kez Dünya üçüncüsü oldu. 2016'nın ardından 2018'de de Dünya üçüncüsü olmayı başaran Kadın Kata Milli Takımı, Dünya Karate Şampiyonası tarihinde takım kata dalında kazanılan ikinci madalyanın da altına imzasını attı. Avrupa Şampiyonası'nda final yapan ve 2015'te bir numara olarak bu alanda da bir tarih yazan Dilara Eltemur, Gizem Sofuoğlu ve Rabia Küsmüş'ten oluşan Ay-yıldızlı ekip, son üç yılın da Avrupa üçüncüsü olmayı başardı.
ERKEK KATA TAKIMI 5. OLDU Sabah
seansında madalya mücadelesi veren Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş
ve Kutluhan Duran'dan oluşan Erkek Kata Milli Takımı, 24. Dünya Karate Şampiyonası'nı beşinci olarak tamamladı. Ay-yıldızlı ekip, üçüncülük mücadelesinde karşılaştığı İran
'a 3-2 mağlup oldu.
ERKEK KUMUTE MİLİ TAKIMI ŞAMPİYONLUK İÇİN TATAMİDE Şampiyonanın akşam seansında, son beş Avrupa Şampiyonası'nın finalisti, 2017 ve 2018'in Avrupa Şampiyonu Erkek Kumite Milli Takımı, Türkiye
saati ile 14: 45'te yapılacak ve Sportstv'den canlı yayınlanacak finalde, son dünya şampiyonu İran karşısında zirve mücadelesi verecek. 2008 Japonya
'da Dünya Şampiyonu olan ay-yıldızlı ekip, 2012 Fransa
'da ikinci, 2014'te Almanya
'da da üçüncülük sevinci yaşamıştı.
(İHA)
İspanya,Avrupa
11 Kasım 2018 Pazar 16:11