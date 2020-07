Kadın Kaymakam, kadınların ürettiği organik ürünleri markalaştırıp, satarak istihdam sağlıyor

Kaynak: DHA

Kadın Kaymakam, kadınların ürettiği organik ürünleri markalaştırıp, satarak istihdam sağlıyorAKSARAY'da, Gülağaç Kaymakamı Elif Nur Saçal, ilçede kadınların ürettiği organik ürünleri Aşıklı Höyük'ten esinlenerek 'Aşıklı' markasıyla satıp, istihdam sağlıyor. Kaymakam Saçal, İlçemizin en önemli sorunlarından bir tanesi erken yaşta evlilik ile kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılmaya zorluk çekmeleriydi. Biz de kooperatif kurup doğal organik ürünleri üretip, satıyoruz. Kadınlarımız kendi paralarını kazanmaktan son derece mutlular. Kimseye muhtaç olmadan ayakları üzerinde durmak, her kadının kendini güvende ve mutlu hissetmesi güzel bir şey. Biz kadınlarımızın mutlu olduğunu düşünüyoruz ve mutlulukları artırmaya devam edeceğiz dedi.9 bin 755'i kadın olmak üzere 19 bin 615 nüfusa sahip Gülağaç ilçesinde 8 aydır görev yapan Kaymakam Elif Nur Saçal, göreve başladığı ilk günlerde makam odasında oturmak yerine ev, esnaf ve okulları ziyaret edip hizmet edeceği halkı tanımaya çalıştı. Kadınlarla evlerde, okullarda, camide, sokaklarda bir araya gelip onlarla sohbet edip, dertlerini dinleyen Saçal, 'Pempe perde' günleri düzenleyip birçok kadına hayatında ilk kez sinema izleme fırsatı sağladı, 'Veli Akademisi' programıyla da bin 900 kadına 11 alanda eğitim verilmesine yardımcı oldu.PAZAR ESNAFIYLA KAHVALTI YAPIYORMakamına gelen herkesin rahatlıkla derdini anlatabildiği Kaymakam Saçal, her perşembe ilçe merkezinde kurulan semt pazarında esnafı ziyaret edip, sohbet ediyor. Haftada bir de pazar esnafıyla, pazar yerinde sabah kahvaltısını yapan Saçal'ı yolda gören herkes tanıyıp, selam verip sohbet ediyor.İlçedeki kadınların ekonomiye katkı sağlayabilmesi için projeler geliştiren Kaymakam Saçal, halk eğitim merkezinde 5 yıl önce kurulan halı dikim atölyesini daha aktif hale getirerek 50 kadının istihdam edilmesini sağladı. Pandemi sürecinde de merkezde kurulan atölyelerde 2 ayda 25 bin maske üretilerek 20 kadına istihdam ortamı oluşturdu.KADINLAR ÜRETİYOR 'AŞIKLI' MARKASIYLA SATILIYORKaymakam Saçal, geliştirdiği yeni projeyle kadınların organik gıda üretip, pazarlayabilmesi için gecen şubat ayında önce kooperatif kurdu. Atıl vaziyetteki okul binasını kooperatif yeri olarak tahsis edip, kadınların ürünlerini burada üretip, satmasına yardımcı oldu. Ayrıca ilçedeki 10 bin yıllık yerleşim yeri olan ve Orta Anadolu'daki tarımın yapılığı ilk köy ve ilk beyin ameliyatının yapıldığı yer olarak bilinen Aşıklı Höyük'ten esinlenerek kooperatifte üretilen ürünlere de 'Aşıklı' adını koydu. Kadınlar şimdi 'Aşıklı' markasıyla kendilerinin ürettiği erişte, reçel, nohut ve fasulye gibi gıda ürünlerini internet üzerinden satabiliyor. Kaymakam Saçal, yine kooperatif ve Demirci Belde Belediyesi işbirliğiyle 15 dönümlük arazide 14 kadının istihdam edilerek organik çilek üretilmesini sağladı. Üretilen çilekler de yine 'Aşıklı' markasıyla reçel, meyve ve pasta sanayinde kullanılabilecek.'KADINLAR KENDİ PARALARINI KAZANMAK İSTİYOR'Kadınlara yönelik neden proje başlattığını anlatan Kaymakam Saçal, şöyle konuştuİlçemizin en önemli sorunlarından bir tanesi erken yaşta evlilik ile kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılmada zorluk çekmeleriydi. Biz de arkadaşlarımızla düşünüp, onları yapmayı bildikleri en iyi şeyle para kazanmalarını sağlamaya çalıştık. Çünkü evlerinde zaten kışlık salça, menemenlik yapıyorlardı. Erişte kesiyorlardı. Biz de bunu nasıl paraya dönüştürebiliriz diye düşündük. Şubat ayında kooperatif kurduk. Daha sonra bizim hayalimizde kadınlarımızın el emeklerini pazarlamak olduğu için fide satışı yapmaya başladık. Kendi fidemizi kendimiz üretmeye ve bundan kadınlarımızın para kazanmasını sağlamaya çalıştık. Aksaray il merkezi ve ilçeleri dahil olmak üzere 120 bin fide sattık. Kendi seramızı kendimiz kurduk. Daha sonra oradan kazanılan parayla şu an kadınlarımız 8 çeşitten oluşan üretim yapıyorlar. Sade erişteler, sebzeli erişteler, yalancı mantılar, ıhlamur topluyoruz, reçeller yapıyoruz. Kahvaltılık için domateslerimiz olmaya başladı. Bizim burada aldığımız veya ürettiğimiz ürünlerde kimyasal ilaç yok. İyi tarım sertifikası alan kadın çiftçilerle çalışıyoruz. Kadınlarımız üretip, sosyal medyadan satmaya başladılar. Sayın Valimiz öncülük etti daha da geliştirdik. Siparişleri yetiştiremez duruma geldik. Şu an kooperatifte 5 kadınımız çalışıyor. Burada üretilen ürünlerin hammaddesi domatesi, biberi, yumurtayı ve diğer ürünleri yine ilçedeki kadın üreticilerimizden alıyoruz.'Aşıklı' markasını da anlatan Saçal, Markamız ilçemiz sınırları içinde bulunan Aşıklı Höyük kazılarından geliyor. Aşıklı Höyük, Orta Anadolu'da yerleşik hayata ve tarıma geçilen ilk köy. Aynı zamanda beyin ameliyatının yapıldığı ilk yer. Biz de tarımdan yola çıkan iş yaptığımız için Aşıklı Höyüğü'nün, Aşıklı ismini aldık ve markamızı Aşıklı olarak kurduk. Kadınlarımız doğal çiftçilik yapıyor, kendi sütlerini reçel yapıp, doğadan gelen şeylerle para kazanıyorlar. Bu yüzden de 'Doğaya aşık eller' diye markanın altına slogan oluşturduk diye konuştu.KADINLARIMIZ MUTLUKadınların çalıştıkları için mutlu olduğunu belirten Saçal, Kadınlarımız kendi paralarını kazanmaktan son derece mutlular. Boşanmış kadınlarımız var. Zor hayat geçirmiş kadınlarımız var. Her kadının, kimseye muhtaç olmadan ayaklarının üzerinde durması, kendini güvende ve mutlu hissetmesi güzel bir şey. Biz kadınlarımızın mutlu olduğunu düşünüyoruz ve mutlulukları artırmaya devam edeceğiz dedi.'BENİ KIZLARI VE GELİNLERİ GİBİ GÖRÜYORLAR'İlçede kadın idareci olmanın da avantajını yaşadığını ifade eden Saçal, Çok daha fazla benimsediler, sahip çıktılar. Kendi kızları, gelinleri; anneleri ve ablaları gibi gördüler. Bunun kadın bir idareci olarak avantajlı olduğunu düşünüyorum. Kadın olmam nedeniyle kadınlarımız çok rahat dertlerini anlatıyorlar. Çoğu insanın barışmasına, evdeki, komşusuyla problemine şahit oldum. Kahveye veya evlerine gittiğimde yadırgamıyorlar diye konuştu.1.5 yıllık evli olan Saçal, Ankara'da bir kamu kurumunda çalışan eşi ile hafta sonları görüşebildiklerini belirterek, 1.5 yıllık evliyim. Benim eşim inanılmaz anlayışlı ve arkamda duran birisidir. Zaten olmasa, ben bu kadar başarılı ve mutlu olamazdım. Her başarılı erkeğin arkasında kadın vardır diyorlar ama; her başarılı kadının arkasında erkek vardır. Eşim Ankara'da olduğu için hafta sonları görüşebiliyoruz dedi.'KENDİ PARAMIZI KAZANIYORUZ'Halı kursunda çalışan Raiba Türkmen, 1 yıldır burada çalışıyorum. Bana kursu tavsiye ettiler ve geldim ve çalışıyorum. Eşimden ayrılmıştım, bana terapi gibi geldi. 2 çocuğum var. Kimseye muhtaç olmadan da çocuklarıma bakıyorum diye konuştu.Kooperatifte erişte üretimi yapan Gülcan Topal, Ben bedensel engelliyim ve ailemle yaşıyorum. Bugün benim işte ilk günüm. Gülağaç ilçesinin kaymakamının kadın olması bu işlere vesile olması çok güzel. Sosyal medyadan reklamını gördüm. Kadınların özgüvenli olması ve kendi paralarını kazanması çok güzel dedi. Elmas Yüksel de, Ev kadınıydım. Eşim de asgari ücretle çalışıyor. Ben burada çalışarak, aile ekonomisine katkıda bulunmaya çalışıyorum. Kendi paramızı kazanıp, kendimiz harcıyoruz. Çocuklarımın ihtiyaçlarını daha rahat karşılıyorum diye konuştu. Çilek tarlasında çalışan Ayşe Öz de, Gülağaç da doğup büyüdüm. Çiftçilikle uğraşıyoruz. Daha önce başka tarlalarda yevmiyeli olarak çalışıyorduk. Yevmiyelerimizi bazen alamıyorduk. Şimdi burada günlük düzenli olarak alıyoruz. 13-14 kişi çalışıyoruz dedi.