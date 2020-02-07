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Kadın kılığına girerek cinayet işledi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kadın kılığına giren bir şahıs, gittiği nişan düğünündeki bir kişiyi silahla vurarak öldürdü, bir kişiyi de yaraladı.

07.02.2020 23:11 | Son Güncelleme: 07.02.2020 23:16Kadın kılığına girerek cinayet işledi
'ın ilçesinde kadın kılığına giren bir şahıs, gittiği nişan düğünündeki bir kişiyi silahla vurarak öldürdü, bir kişiyi de yaraladı.

Olay, Kahta ilçesi Karşıyaka Mahallesi Mehmet Akif Caddesi Kültür Merkezi yanında meydana geldi. Kardeşi Kadir Yıldırım'ın nişan törenine giden Mehmet Yıldırım (27) daha önceden husumetli olduğu F.K. isimli şahsın silahlı saldırısına uğradı. Siyah çarşaf giyerek kadın kılığına giren F.K. isimli şahıs tabanca ile Mehmet Yıldırım'a ateş etti. Mehmet Yıldırım ile yanında bulunan arkadaşı Furkan Yetkin (21) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan vücuduna 3 kurşun yiyen Mehmet Yıldırım hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı Furkan Yetkin ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaçan şüpheli F.K. daha sonra güvenlik güçlerine teslim oldu. Olayla ilgili polis geniş güvenlik önlemi alırken, soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Mehmet Yıldırım, Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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