Çarşaf giyerek nadın kılığına giren kişi husumetlisini öldürdü

Kahta ilçesinde, otomobilden inen siyah çarşaflı kadın kılığına girmiş bir saldırgan, yolda yürüyen 2 kişiye tabanca ile ateş ederek kaçtı. Vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralanan Mehmet Yıldırım (28) hayatını kaybederken, ağır yaralanan Furkan Yetkin (21) ise tedaviye alındı.

ÇARŞAF GİYİP KADIN KILIĞINA GİREREK HUSUMETLİSİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Olay, Kahta ilçesi Karşıyaka Mahallesi Mehmet Akif Caddesi Kültür Merkezi yanında meydana geldi. Kardeşi Kadir Yıldırım'ın nişan törenine giden Mehmet Yıldırım (27), daha önceden husumetli olduğu F.K. isimli şahsın silahlı saldırısına uğradı. Siyah çarşaf giyerek kadın kılığına giren F.K. isimli şahıs tabanca ile Mehmet Yıldırım'a ateş etti. Mehmet Yıldırım ile yanında bulunan arkadaşı Furkan Yetkin (21) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

YARALILARDAN BİRİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan vücuduna 3 kurşun yiyen Mehmet Yıldırım hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı Furkan Yetkin ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

KAÇTI DAHA SONRA TESLİM OLDU

Kaçan şüpheli F.K. daha sonra güvenlik güçlerine teslim oldu. Olayla ilgili polis geniş güvenlik önlemi alırken, soruşturma sürdürülüyor.