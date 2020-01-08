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Kadın kılığına girip, 260 bin liralık cep telefonu çaldılar

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, kadın kılığına girerek, bir iş yerinden 260 bin lira değerinde cep telefonu çalan 2 kişinin kaçma anı, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

08.01.2020 15:22 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:22Kadın kılığına girip, 260 bin liralık cep telefonu çaldılar

MERSİN'in ilçesinde, kadın kılığına girerek, bir iş yerinden 260 bin lira değerinde cep telefonu çalan 2 kişinin kaçma anı, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, Şehit Duran Mustafa Mahallesi'nde meydana geldi. Cep telefonu bayisine gelen kadın kılığına girmiş 2 kişi, buradan 260 bin lira değerinde 128 cep telefonu çaldı. Telefonları ellerindeki poşetlere dolduran şüphelilerin kaçma anı, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

İhbar üzerine, soruşturma başlatan polis, şüphelilerden hakkında kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası olan  E.D.'yi (46) yakaladı. Şüphelilerin yakalanmamak için kadın kılığına girip, başörtüsü taktıkları öğrenildi.

Polis, olaya karışan diğer şüpheliyi arıyor.



Tarsus, Güncel

Kaynak: DHA

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