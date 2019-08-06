Haberler» Güncel» Haber

Kadın kılığında hapishaneden kaçmaya çalışan çete lideri hücresinde ölü bulundu

Hapishaneden kadın kılığında kaçmaya çalışırken yakalanan Brezilyalı çete lideri hücresinde ölü bulundu.

06.08.2019 17:33
Kadın kılığında hapishaneden kaçmaya çalışan çete lideri hücresinde ölü bulundu

Firar denemesinin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine yüksek güvenlikli eyalet hapishanesine sevk edilen Clauvino da Silva hücresinde ölü bulundu. Silva'nın intihar ettiği düşünülüyor. Cezaevi yönetimi konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Gericino Hapishanesi'nde tutulan 42 yaşındaki Clauvino da Silva, cumartesi günü kızının getirdiği kadın kıyafetlerini giyerek firar etmeyi denemi ancak bu girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Silva, Rio de Janeiro eyaletindeki uyuşturucu trafiğini yöneten en güçlü suç örgütlerinden 'Kırmızı Komut'un lider kadrosunda bulunuyordu.

Akılalmaz olay! Hapishaneden kaçmak için kızının kılığına girdiAkılalmaz olay! Hapishaneden kaçmak için kızının kılığına girdi


Fabio Alves Da Silva, Güncel

Son Dakika Güncel Haberleri
17:57   Yeşilyurt Belediye Meclisi Ağustos toplantısını yaptı
17:57   Koza İpek Holding davasında savcı, kayyum atanan şirketlerdeki sanıklara ait hisselere müsadere...
17:56   Yıldırım orman yangınına yol açtı (2)
17:56   Beypazarı'nda nohut üretimi
17:55   Koza İpek Holding davasında savcı, Cafer Tekin İpek'in 90, Melek İpek'in ise 20 yıl hapse mahkum...
17:55   Nida Tunus'un cumhurbaşkanı adayı Savunma Bakanı Zubeydi
17:54   Muğla'da yolcu minibüsü devrildi: 11 yaralı