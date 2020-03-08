Kadın komutan mültecilerin gönlünü fethetti
Edirne'de Pazarkule ile Kastanies Sınır Kapısı arasındaki tampon bölgede ağlayan 3 yaşındaki mülteci çocuğu gezdirerek susturmaya çalışan kadın komutan gönülleri fethetti.
08.03.2020 15:20 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:21
Edirne 'de Pazarkule ile Kastanies Sınır Kapısı arasındaki tampon bölgede ağlayan 3 yaşındaki mülteci çocuğu gezdirerek susturmaya çalışan kadın komutan gönülleri fethetti.
Avrupa ülkelerine gitmek için geldikleri Pazarkule Sınır Kapısı'ndan geçen mülteciler, tampon bölgede Yunanistan'a geçebilmek için bekleyişlerini sürdürüyor. Yunanistan güvenlik güçleri yakaladıkları mültecileri Türkiye'ye geri gönderirken, Türk askerleri, polisleri, jandarması ve tüm görevli personeller dünyaya adeta insanlık dersi veriyor. Türk personelleri, tampon bölgede bekleyen mültecilerin güvenliğini ve temel ihtiyaçlarını karşılayıp, sağlık kontrollerini yapıyor. Tampon bölgede annesi ile yemek kuyruğunda bekleyen ve ağlamaya başlayan 3 yaşındaki mülteci çocuğu anne şefkatiyle elinden tutarak gezdiren şanlı Türk jandarması mensubu kadın komutan gönülleri fethetti. - EDİRNE
Avrupa ülkelerine gitmek için geldikleri Pazarkule Sınır Kapısı'ndan geçen mülteciler, tampon bölgede Yunanistan'a geçebilmek için bekleyişlerini sürdürüyor. Yunanistan güvenlik güçleri yakaladıkları mültecileri Türkiye'ye geri gönderirken, Türk askerleri, polisleri, jandarması ve tüm görevli personeller dünyaya adeta insanlık dersi veriyor. Türk personelleri, tampon bölgede bekleyen mültecilerin güvenliğini ve temel ihtiyaçlarını karşılayıp, sağlık kontrollerini yapıyor. Tampon bölgede annesi ile yemek kuyruğunda bekleyen ve ağlamaya başlayan 3 yaşındaki mülteci çocuğu anne şefkatiyle elinden tutarak gezdiren şanlı Türk jandarması mensubu kadın komutan gönülleri fethetti. - EDİRNE
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Kadın komutan mültecilerin gönlünü fethetti
Manşet
Haberler
Güncel
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Güncel
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Güncel
Çaykur Rizesporlu oyuncular, seremoniye asker montu ve komando beresiyle çıktı
Güncel
Son Dakika: Rusya: Ateşkesin ardından Suriye'de 8 ateşkes ihlali tespit ettik
Güncel
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Güncel
Son dakika: 143 binden fazla mülteci Türkiye'den ayrılarak Yunanistan'a geçiş yaptı
Güncel
Operasyon sonrası ortaya çıktı! Bir kadın, nikahlı kocasıyla fuhuş yapması için eskort ayarlamış
Güncel
İletişim Başkanı Altun'dan ateşkes açıklaması: Rejimin ihlal etmesine izin vermeyeceğiz