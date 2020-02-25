Kadın komutanlardan depremzedelere yardım

TÜRKİYE- İran sınır hattında meydana gelen ve Başkale ilçesinde büyük yıkıma neden olan 5,9 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Deprem bölgesine yardımlar gelmeye başlarken, Van İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli kadın astsubaylar, köylerde yardım malzemeleri dağıtıp aileleri teselli etti.

Türkiye-İran sınır hattında 23 Şubat günü meydana gelen 5,9 şiddetindeki deprem, özellikle Van'ın Başkale ilçesinde hissedildi. İlçeye bağlı Özpınar, Güvendik, Kaşkol ve Gelenler köylerinde can ve mal kayına neden oldu. Depremde, 9 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı. Bölgede birçok konut kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, 250 konut ile 300 ahırın yıkıldığını 700'den fazla evin ağır hasar aldığını açıkladı. Depremin ardından mahalledeki bir arazi iş makinalarıyla kardan temizlenerek çadırlar kurulmaya başlandı. Bölgede vatandaşların yaralarının sarılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışmalarını sürdürürken, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı ekipler ise depremde enkaz altında kalan hayvanlar için harekete geçti. Hayvanlar için tespit çalışması yapılırken, bir yandan da enkaz altında kalan hayvanlar çıkartılıp gömülmeye başlandı. Belediye ekipleri iş makinalarıyla ahır enkazlarını kaldırırken, Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri de ölen hayvanları çıkardı. Enkazdan çıkartılan hayvanlar hazırlanan çukurlara kireç dökülerek gömüldü.

Depremde evleri büyük hasar gören vatandaşların bir kısmı da 3 gündür korkudan giremedikleri evlerinden bugün eşyalarını çıkarmaya çalıştı. Evi 3 gün önce meydana gelen depremde oturulamayacak duruma gelen ve duvarlarının bir kısmı tamamen çöken Abdurrahim Aslan, "Gördüğünüz gibi enkaz altından kalan eşyalarımızı çıkarmaya çalışıyoruz. Perişan durumdayız. Geriye kalan eşyalarımızı çıkarmaya çalışıyoruz. Bunlar da ne yazık ki çok kötü durumda. Karın üzerine çadır kurduk ve mağduruz" dedi. Bir başka depremzede ise hayvanların kuzulama dönemi olduğunu ve deprem öncesi yeni doğan hayvanların birçoğunun soğuktan öldüğünü belirterek, "Sadece hayvanlarımız için çadır istiyoruz. Hayvanlara bir çare bulunsun biz artık bir şekilde idare etmeye çalışıyoruz" dedi.

KADIN KOMUTANLAR DEPREMZEDELERİN YANINDA

Van İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli kadın astsubaylar, bugün depremde en çok hasarın ve can kaybının olduğu Özpınar Köyü'nü ziyaret etti. Kurulan çadır kentte çadırları tek tek ziyaret eden kadın komutanlar, depremzedeler için ısıtıcı, battaniye, yatak, erzak ve kıyafet gibi yardımlarda bulundu. Özpınar Mahallesi'nde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Aydın Tosun'un ailesinin yerleştirildiği çadırı da ziyaret eden kadın komutanlar, aileyi teselli etti. Depremde hayatını kaybeden Tosun'un gözü yaşlı ailesiyle yakından ilgilenen kadın komutanlar, ellerindeki yardım paketlerini dağıtmaya devam etti.