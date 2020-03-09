Kadın komutanlardan depremzedelere yardım
Van İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar, merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Van'ın Saray ilçesindeki mahalleleri ziyaret etti.
09.03.2020 17:30 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:30
Van İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar, merkez üssü İran 'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Van'ın Saray ilçesindeki mahalleleri ziyaret etti.
Koçbaşı, Turan, Örenburç, Karahisar ve Keçikayası mahallelerinde kurulan çadırları ziyaret eden kadın astsubaylar, depremzedelerle sohbet ederek, Kaymakamlıkça hazırlanan yardım kolilerini ailelere dağıttı.
Kadın astsubaylarla fotoğraf çektiren çocuklar, asker selamı verdi.
Koçbaşı, Turan, Örenburç, Karahisar ve Keçikayası mahallelerinde kurulan çadırları ziyaret eden kadın astsubaylar, depremzedelerle sohbet ederek, Kaymakamlıkça hazırlanan yardım kolilerini ailelere dağıttı.
Kadın astsubaylarla fotoğraf çektiren çocuklar, asker selamı verdi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Kadın komutanlardan depremzedelere yardım
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