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Kadın komutanlardan minikleri ısıtan yardım

VAN Jandarma Komutanlığı'nda görevli kadın astsubaylar, Özalp ilçesindeki bir okulu ziyaret ederek, öğrencilere kışlık mont ve kırtasiye malzemesi dağıttı.

04.11.2019 17:35Kadın komutanlardan minikleri ısıtan yardım

VAN Jandarma Komutanlığı'nda görevli kadın astsubaylar, Özalp ilçesindeki bir okulu ziyaret ederek, öğrencilere kışlık mont ve kırtasiye malzemesi dağıttı.

İl Jandarma Komutanlığı, 'Ben de çocuğum' projesi kapsamında, kırsal mahallelerdeki okulları  ziyaret edip, öğrencilere kırtasiye malzemesi yardımı yapıyor.Proje kapsamında, kadın astsubaylar, bugün Özalp Hazine İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek, 52 öğrenciye kışlık mont ve kırtasiye malzemeleri dağıttı. Kadın komutanlar, öğrencilerle hatıra fotoğraf çektirdi.



Jandarma, Özalp, Güncel

Kaynak: DHA

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