Haberler » Güncel » Haber

Kadın komutanlardan öğrencilere eğitim desteği

VAN Jandarma Komutanlığı'nda görevli kadın astsubaylar, Bahçesaray ilçesindeki bir mahalle okulunu ziyaret ederek, öğrencilere kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu.

26.09.2019 17:27Kadın komutanlardan öğrencilere eğitim desteği
VAN Jandarma Komutanlığı'nda görevli kadın astsubaylar, Bahçesaray ilçesindeki bir mahalle okulunu ziyaret ederek, öğrencilere kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı, 'Ben de çocuğum' projesi kapsamında, kırsaldaki mahalle okullarını ziyaret edip, öğrencilere kırtasiye malzemesi yardımında bulunuyor.Proje kapsamında, Van Jandarma Komutanğı'nın kadın astsubayları, Bahçesaray ilçesine bağlı Ünlüce İlk ve Ortaokulu'nu  ziyaret ederek, burada eğitim gören 50 öğrenciye çeşitli kırtasiye malzemeleri dağıttı.
Öğrenciler, kendilerini unutmayan jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Van Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "2019-2020 eğitim-öğretim döneminde çocuklarımızın daha güvenli eğitim-öğretim ortamlarında yetiştirilmeleri için,  Jandarma olarak sorumluluk bölgemizde bulunan okullar ve çevresinde gereken güvenlik tedbirlerini alırken, yaptığımız ziyaretlerle de her zaman çocuklarımızın yanında ve destekçisi olmaya devam edilecektir" denildi.



Bahçesaray, Jandarma, Van, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:40 Endonezya'daki depremde 20 kişi hayatını kaybetti
17:40 Silivri'de bacalar yıkıldı
17:40 Darbe girişimi çatı davasında gerekçeli karar karar açıklandı
17:40 Kaymakam Uslu, muhtarlarla bir araya geldi
17:40 Kırım Derneğinden büyükelçi ziyareti
17:40 Şirinevler'de bina boşaltıldı 1
17:39 İstanbul'da deprem kamerada 15 (marketlerden görüntü)