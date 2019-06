Kadın Kooperatifleri Festivali başladı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye'de kadın kooperatiflerinin en büyük buluşması Kadın Kooperatifleri Festivalinin açılışında "82 milyon insan; üretim, dostluk, sevgi, saygı, kardeşlik, denge, eşitlik, özgürlük gibi bütün çağdaş kavramları ve insana dair tüm güzel koşuları istiyor. Bunu sağlamak için gayret edelim. Başka işlerle uğraşmayalım" dedi.



Antalya'da Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen ve Türkiye'de kadınların kurduğu, yönettiği girişimcilik, işletme, üretim kooperatiflerinin en büyük buluşması Kadın Kooperatifleri Festivali, Muratpaşa Kent Meydanı'nda başladı. Bu yıl ikincisi düzenlenen festivale Türkiye'nin dört bir yanında kadınların kurup yönettiği 54 kooperatif katılıyor. Pazar günü sona erecek festival için Antalya'da buluşan kadın kooperatifleri, kent meydanında açtıkları stantlarda el emeği, göz nuru ürünlerini tanıtırken satışını da gerçekleştiriyor. Kadın Kooperatifleri Festivalinin açılış gecesine Başkan Uysal eşi Ümran Uysal'la birlikte katılırken CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, İyi Parti İl Başkanı Ahmet Aydın, Antalya Ticaret İl Müdürü Seval Yasak Dizerkonca, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in eşi Meral Seçer ve belediye meclis üyeleriyle birlikte çok sayıda kent sakini yer aldı. Festival, kreasyonu Bursa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin hazırlandığı kaftanlardan oluşan defileyle başladı.



"Türkiye emsallerini aşacak güçte"



Başkan Uysal, gecede yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her alanda üretmek, ürettiklerini dünyayla buluşturmak isteyen ve bu sayede ailesine, kentine ve ülkesine katkıda bulunmak isteyen kadınlarda sahip olduğunu söyledi. "İstedikleri karşılığı bulamasalar da bu mücadelelerini sürdürüyorlar" diyen Uysal, Türkiye'nin kıpır kıpır bir enerjiye sahip olduğunu söyledi. Uysal, "Türkiye'miz dünyayla hem barışacak, hem buluşacak, hem üretecek, hem akredite olacak, hem yarışacak, hem de geçecek, dünyadaki emsallerini aşacak güçte. Yeter ki organize olalım, gereğini yapalım, çalışalım. Ufkumuz, gönlümüz açık olsun. Karışık işlerle uğraşmaktan hiçbir millet fayda sağlamaz" diye konuştu.



"Başka işlerle uğraşmayalım"



Kadınların bağımsızlığının, ekonomik hayata katkısının bütün ülkeler için sosyo-ekonomik hayatın temel direği olduğunu belirten Uysal, "Bunun önünü ne kadar açarsak, ülke olarak o kadar karlı çıkarız. Ufkumuz açık olur, geleceğimiz aydınlık olur. Bir kadın, ekonomik, kültürel ve sosyal olarak tek başına yaşayabilir, güvenli bir hayat sürebilir haldeyse o ülkenin dünyada iyi durumda olan ülkelerden olmaması mümkün değil. Ama bir kadın, her türlü zulmü çekiyorsa ve asla tek başına hayatta kalma koşullarını oluşturacağı nesnel şartlar yoksa o ülke, bilin ki, kataloğun gerisinde kalan ülkelerdendir. 82 milyon insan; üretim, dostluk, sevgi, saygı, kardeşlik, denge, eşitlik, özgürlük gibi bütün çağdaş kavramları ve insana dair tüm güzel koşuları istiyor. Bunu sağlamak için gayret edelim. Başka işlerle uğraşmayalım" ifadelerinde bulundu.



Uysal, konuşmasının sonunda defileyi hazırlayan kişi ve kurumlara plaketlerini takdim ederken 2. Kadın Kooperatifleri Festivali, "coverların kraliçesi" Pamela, konseriyle devam etti. Bir İbrahim Tatlıses klasiği 'Kal Benim İçin' şarkısının rock düzenlemesiyle sahneye çıkan Pamela, performansıyla Muratpaşa Kent Meydanı'nı dolduran Antalyalıları adeta büyüledi. Pamela, sahnede bir an olsun yerinde duramazken söylediği şarkılara hayranları da eşlik etti. Gecede, Başkan Uysal'ın eşi Ümran Uysal ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'nın eşi Meral Seçer, Pamela'ya teşekkür çiçeği takdim ederken şarkıcı, çiçeği kadınlar adına aldığını söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA