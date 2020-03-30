Kadın kooperatiflerinden Cumhurbaşkanı'na...

COVID-19'un yarattığı hasarı desteğiniz olmadan atlatamayız!

Türkiye'de kadın istihdamına ve kayıtlı işgücüne önemli katkılar sağlayan kooperatifler SİMURG Kadın Kooperatifleri Birliği öncülüğünde dile getirdikleri talep metninde, "Kıt kanaat kendi işlerini kurarak ailelerini geçindirmek zorunda olan binlerce kadın desteğiniz olmadan ayakta duramaz" denildi.

SİMURG Kadın Kooperatifleri Birliği ve Türkiye'deki 115 kadın kooperatifi, kadın işgücünde COVID-19 salgının yarattığı ekonomik hasarın onarılması için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü'nden destek istedi.

Birlik liderliğinde tüm kooperatiflerin altına imza attığı talep metninde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bakanlıklara seslenilerek, "Bizler, daha önce çalışma hayatına katılma fırsatına erişemeyen dar gelirli kadınlar olarak dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgınından en fazla etkilenen kesimiz. Birçok engeli aşıp bir araya gelerek kıt kaynaklarla başlattığımız girişimlerin, bugün üzülerek yok olma tehdidi altında olduğunu görüyoruz. Kreşlerimizi, oyun odalarımızı, üretim mekanlarımızı, atölyelerimizi, lokanta ve cafelerimizi geçici de olsa kapatıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Metinde, Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik tedbirlerin henüz gelişme aşamasında olduğunun ve kooperatiflerin halihazırdaki ihtiyaçlarını karşılayamayacağının da altı çizilerek, hiçbir gelirin olmadığı koşullarda, gider, vergi ve borçlarının ödenebilmesinin zorluğuna dikkat çekildi. Salgının neden olduğu maddi zararın, kendilerine ve çocuklarına yeni bir hayat kurmaya çalışan kadınların ihtiyaçlarını ve umutlarını herhangi bir destek almadan karşılamanın olanaksız olduğunu belirten kooperatifçiler devletten beklentilerini şöyle sıraladı:

Kooperatiflerin Nisan, Mayıs, Haziran ayları için zaruri vergilerden, SGK primlerinden muaf tutulması.

Kreş ve yuva işleten kooperatiflerin öğretmen ve personellerinin sigorta ve ücretli izinlerinin kamu tarafından karşılanması.

Üç aylık zaruri kira, elektrik, su, doğalgaz gibi giderlerin devlet desteğiyle karşılanması.

Kooperatiflerin ekonomik girişimleri sürdürülebilmeleri için faizsiz ve 1 yıl geri ödemesiz kredi kolaylığının sağlanması.

Nakit akışı bozulan işletmelere sunulacak ilave finansman desteği kapsamına kadın kooperatiflerinin de alınması.

Kaynak: Bültenler