Kadın Kültür Merkezinde eğitimler sürüyor
Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Nur Kültür Merkezinde eğitimler sürüyor.
12.03.2020 13:45 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:45
Şırnak 'ın Cizre İlçe Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Nur Kültür Merkezinde eğitimler sürüyor.
Kadınların yaşam koşulları ve sosyal statülerinin iyileştirilmesi amacıyla Cizre Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde 2017 yılında faaliyete giren Nur Kadın Kültür Merkezi, 2017 yılından bu yana birçok eğitim alanda kurs ve mezun vermeye devam ediyor. El sanatları, giyim, tekvando, judo, anasınıfı, Kur'an-ı Kerim ve plates gibi kursların bulunduğu merkez toplam 200 kursiyere ev sahipliği yapıyor. - ŞIRNAK
Kadınların yaşam koşulları ve sosyal statülerinin iyileştirilmesi amacıyla Cizre Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde 2017 yılında faaliyete giren Nur Kadın Kültür Merkezi, 2017 yılından bu yana birçok eğitim alanda kurs ve mezun vermeye devam ediyor. El sanatları, giyim, tekvando, judo, anasınıfı, Kur'an-ı Kerim ve plates gibi kursların bulunduğu merkez toplam 200 kursiyere ev sahipliği yapıyor. - ŞIRNAK
Kaynak: İHA
Etiketler : Cizre Belediyesi, Şırnak, Cizre, Güncel
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