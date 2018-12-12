12 Aralık 2018 Çarşamba 15:29



12 Aralık 2018 Çarşamba 15:29

Ferizli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Merkezi'nde (SODAM) eğitim alan kadın kursiyerler, 30 farklı branşta el sanatı öğreniyor.SODAM Proje Koordinatörü Ayşe Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaymakamlık talimatıyla ilçede ev hanımları ve çalışan kadınlara yönelik 30 çeşit kurs açtıklarını söyledi.El sanatları kursunda eğitim gören 380 kadının sosyal ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten Genç, "Çocuklarının mağdur olmaması için de kreş açılmıştır. Mesleklerinde uzman öğreticilerimiz kursiyerlerimizle tek tek yakından ilgileniyor. Hedefimiz, ev hanımları ve çalışan kadınların el becerilerini artırıp ev ekonomilerine katkı yapmalarını sağlamaktır. Kursiyerlerimizin çocuklarına gelecekte örnek olmalarını istiyoruz." şeklinde konuştu.Genç, desteklerinden ötürü İlçe Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrü Sevinç'e teşekkür etti.