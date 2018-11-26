Kadın Kursiyerler, Kuşlara Yuva Yaptı

Çorum
Belediyesi Kadın Kültür Merkezinde ahşap boyama kursuna katılan kadınlar, kuşların olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için yaptıkları kuş yuvalarını ağaçların dallarına astı.
Velipaşa Kadın Kültür ve Sanat Merkezi kursiyerleri ahşap boyama kursunda yaptıkları kuş yuvalarını rengarenk boyadı. Kadın Kursiyerler yaklaşan kış günlerinde kuşlara sıcak bir yuva imkanı sunmak için Velipaşa Kadın Kültür ve Sanat Merkezi bahçesinde bulunan ağaçlara ve kurs binasının duvarlarına astı.
Kuş yuvalarına düzenli aralıklarla yem bırakılacağı bildirildi.
Kadın kursiyerler, ahşap boyama kursunda eski ahşap eşyaları dönüştürüp tekrardan kullanılabilir hale getiriyor ve yeni ahşap eşyaları boyayarak dekoratif süs malzemeleri yapıyor.
Çorum
26 Kasım 2018 Pazartesi 18:17