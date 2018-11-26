Kadın Kursiyerlerden Kuşlara Renkli Yuva

26 Kasım 2018 Pazartesi 14:03



26 Kasım 2018 Pazartesi 14:03

ÇORUM Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezi kursiyerleri, soğuk havalarda kuşların barınması yapıp, rengarenk boyadıkları kuş yuvalarını, ağaçlara astı.Velipaşa Kadın Kültür ve Sanat Merkezi kursiyerleri, ahşap boyama kursunda kuş yuvalarını rengarenk boyadı. Kadın kursiyerler kış günlerinde kuşlara sıcak bir yuva imkanı sunmak için hazırladıkları yuvaları, sanat merkezi bahçesinde bulunan ağaçlara ve kurs binasının duvarlarına astı. Kursiyerler, hocaları eşliğinde eski ahşap eşyaları dönüştürüp tekrar kullanılabilir hale getirdikleri ve yeni ahşap eşyaları da boyayarak dekoratif süs malzemeleri yaptıklarını söyledi.- Çorum