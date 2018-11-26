Kadın kursiyerlerden kuşlara renkli yuva

26 Kasım 2018 Pazartesi 14:42



26 Kasım 2018 Pazartesi 14:42

Kadın kursiyerlerden kuşlara renkli yuvaÇORUM Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezi kursiyerlerinin, soğuk havalarda kuşların barınmasını sağlamak amacıyla daha önce yapılan ve rengarenk boyadıkları kuş yuvaları ağaçlara asıldı.Velipaşa Kadın Kültür ve Sanat Merkezi kursiyerleri, ahşap boyama kursunda kuş yuvalarını rengarenk boyadı. Kadın kursiyerler kış günlerinde kuşlara sıcak bir yuva imkanı sunmak için hazırladıkları yuvaları, sanat merkezi bahçesinde bulunan ağaçlara ve kurs binasının duvarlarına astı. Kursiyerler, hocaları eşliğinde eski ahşap eşyaları dönüştürüp tekrardan kullanılabilir hale getirdikleri ve yeni ahşap eşyaları da boyayarak dekoratif süs malzemeleri yaptıklarını söyledi.