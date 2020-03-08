Menü
Haberler ›› Güncel ››Kadın kursiyerlerin resim sergisi açıldı - Güncel

Kadın kursiyerlerin resim sergisi açıldı

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesindeki resim kursuna katılan kadın kursiyerlerin resim sergisi açıldı.

08.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:06
Kadın kursiyerlerin resim sergisi açıldı
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesindeki resim kursuna katılan kadın kursiyerlerin resim sergisi açıldı.
Müdürlük sergi salonundaki serginin açılışını, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve kursiyerler gerçekleştirdi.
Açılışta konuşan Palancıoğlu, kursiyerleri verdikleri emekten dolayı tebrik etti.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Dursun ise kursiyerlere ait 130 resmin sergide yer aldığını belirtti.
Dursun, serginin 13 Mart'a kadar gezilebileceğini kaydetti.
Konuşmaların ardından kursiyerler ve aileleri sergiyi gezdi.

Kaynak: AA

Etiketler : Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel
Paylaş

Manşet 

Haberler

Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı Güncel
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu Güncel
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi hizmete açıldı Güncel
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi hizmete açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul projesi en yakın zamanda ihaleye çıkıyor Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul projesi en yakın zamanda ihaleye çıkıyor
Erdoğan, şehit annelerinin konuşmalarının yer aldığı videoyu izlerken gözyaşlarını tutamadı Güncel
Erdoğan, şehit annelerinin konuşmalarının yer aldığı videoyu izlerken gözyaşlarını tutamadı
Son Dakika: Rusya: Ateşkesin ardından Suriye'de 8 ateşkes ihlali tespit ettik Güncel
Son Dakika: Rusya: Ateşkesin ardından Suriye'de 8 ateşkes ihlali tespit ettik
Güncel
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu