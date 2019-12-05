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Kadın madenciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Eskişehir'de manyezit madeninde cevheri zenginleştirmek için elle ayıklama işinde çalışan kadın madenciler, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihlerini yaptı.

05.12.2019 09:45 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:48
'de manyezit madeninde cevheri zenginleştirmek için elle ayıklama işinde çalışan kadın madenciler, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihlerini yaptı.
Merkez ilçesine bağlı Nemli Mahallesi'nde faaliyet gösteren manyezit madeninde çalışan ve Kadınlar Dayanışma ve Sosyal Yardımlaşma Derneğini kurarak örgütlenen kadınlar, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları hakkında bilgi alıp seçkideki eserleri inceledi.
Kadın madenciler, kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de Saldırıların Hedefi Çocuklar", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da Yaşam", kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın Azmi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
Kadın madenciler AA'nın

Eskişehir, Tepebaşı, Güncel

Kaynak: AA


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