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Kadın mahkum havalandırma borusundan böyle kaçmaya çalıştı

ABD'nin Ohio eyaletinde Jessica Boomershine adlı kadın mahkum, hapishanenin tavanda bulunan havalandırma borusuna tırmanarak kaçmaya çalışırken polis tarafından aşağıya çekilerek yakalandı.

24.02.2020 10:49 | Son Güncelleme: 24.02.2020 10:49Kadın mahkum havalandırma borusundan böyle kaçmaya çalıştı

ABD'nin eyaletinde Jessica Boomershine adlı kadın mahkum, hapishanenin tavanda bulunan havalandırma borusuna tırmanarak kaçmaya çalışırken polis tarafından aşağıya çekilerek yakalandı. Hapishane güvenlik kamerası, o anları anbean kaydetti.

Ohio eyaletinin Dayton kentindeki Montgomery County Hapishanesi'nde 42 yaşındaki Jessica Boomershine adlı kadın mahkum, hapishanenin bekleme salonu bölümünde bulunan koltuğu duvar kenarına çekti. Koltuğun üstüne çıkarak tavanda bulunan havalandırma borusuna giren kadın mahkum polis tarafından fark edildi. Görüntülerde, kadın mahkumun havalandırma borusundan sarktığı, polisin ise kadının bacaklarından tutarak aşağıya çekmeye çalıştığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Mahkum salondaki sandalyeyi duvar kenarına çekme görüntüsü

Kadın Mahkumun tırmanma görüntüsü

Tavandan düşen döşeme parçalarının görüntüsü

Mahkumların gardiyanlara verme detayı

Kadın mahkumun ayaklarından çekilme görüntüsü

Kadının ellerinin yerde kelepçelenme görüntüleri



Polis, Ohio, Güncel

Kaynak: DHA

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