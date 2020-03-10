Kadın mahkumların el emeği ürünleri sergilendi - SİVAS
Sivas'ta Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan kadın hükümlülerin yaptığı resim, ahşap boyama ve el emeği ürünlerin yer aldığı sergi açıldı.
10.03.2020 16:39 | Son Güncelleme: 10.03.2020 16:43
Sivas 'ta Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan kadın hükümlülerin yaptığı resim, ahşap boyama ve el emeği ürünlerin yer aldığı sergi açıldı.
Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ndeki açılışta konuşan Vali Salih Ayhan, el emeği, göz nuru ürünleri ortaya çıkaran hükümlülere teşekkür etti.
Modern infaz yöntemlerinde insanların hayattan kopmamasının önemsendiğini vurgulayan Ayhan, "Hükümlüleri hayata adapte edecek çalışmalar yapmak, motive etmek, hayallerini ve ümitlerini canlı tutmak istiyoruz. Bunlar da onların hayal dünyalarının ürünü. Gerek mesleki anlamda gerekse sosyal, kültürel çalışmalara Sivas Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu güzel katkılar sağlamaktadır." dedi.
Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu ise modern ceza infaz yönteminin bir parçası olarak ceza infaz kurumlarında eğitim ve iyileştirme çalışmaları kapsamında çeşitli kurslar açtıklarını söyledi.
Hükümlülere yaklaşık 2 ay kurs verildiğini anlatan Uğurlu, "Hükümlülerimiz yaklaşık 65 resim yaptı. Bunun yanı sıra ahşap boyama kursumuz ve el sanatlarıyla ilgili çeşitli objelerden oluşan çalışmalar da oldu." diye konuştu.
Serginin 3 gün izlenime açık kalacağını belirten Uğurlu, sergiden elde edilen gelirin hükümlülere verileceğini kaydetti.
Uğurlu, serginin hem hükümlülerin rehabilitasyonu ve yeteneklerinin geliştirilmesi hem de manevi açıdan anlam taşıdığını sözlerine ekledi.
Sivas Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Tahsin Yalçın ise kurumlarının her zaman ekip ruhuyla umutları yeşerttiğini belirtti.
Yaşanan yeri yaşatılacak hale getirme konusunu önemsediklerini dile getiren Yalçın, "Hükümlü arkadaşlarımız önce Allah'a, sonra bize emanetler. Dolayısıyla cezalarını infaz ederken bunun yanında da topluma kazandırmak için çalışmalar yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı.
Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ndeki açılışta konuşan Vali Salih Ayhan, el emeği, göz nuru ürünleri ortaya çıkaran hükümlülere teşekkür etti.
Modern infaz yöntemlerinde insanların hayattan kopmamasının önemsendiğini vurgulayan Ayhan, "Hükümlüleri hayata adapte edecek çalışmalar yapmak, motive etmek, hayallerini ve ümitlerini canlı tutmak istiyoruz. Bunlar da onların hayal dünyalarının ürünü. Gerek mesleki anlamda gerekse sosyal, kültürel çalışmalara Sivas Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu güzel katkılar sağlamaktadır." dedi.
Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu ise modern ceza infaz yönteminin bir parçası olarak ceza infaz kurumlarında eğitim ve iyileştirme çalışmaları kapsamında çeşitli kurslar açtıklarını söyledi.
Hükümlülere yaklaşık 2 ay kurs verildiğini anlatan Uğurlu, "Hükümlülerimiz yaklaşık 65 resim yaptı. Bunun yanı sıra ahşap boyama kursumuz ve el sanatlarıyla ilgili çeşitli objelerden oluşan çalışmalar da oldu." diye konuştu.
Serginin 3 gün izlenime açık kalacağını belirten Uğurlu, sergiden elde edilen gelirin hükümlülere verileceğini kaydetti.
Uğurlu, serginin hem hükümlülerin rehabilitasyonu ve yeteneklerinin geliştirilmesi hem de manevi açıdan anlam taşıdığını sözlerine ekledi.
Sivas Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Tahsin Yalçın ise kurumlarının her zaman ekip ruhuyla umutları yeşerttiğini belirtti.
Yaşanan yeri yaşatılacak hale getirme konusunu önemsediklerini dile getiren Yalçın, "Hükümlü arkadaşlarımız önce Allah'a, sonra bize emanetler. Dolayısıyla cezalarını infaz ederken bunun yanında da topluma kazandırmak için çalışmalar yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı.
Kaynak: AA
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