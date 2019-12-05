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Kadın meclis üyelerinden kırmızı kurdeleli mesaj

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından Kadınlara Seçme ve Seçilme hakkının verilişinin 85. yıl dönümü sebebiyle Edremit Belediyesi'nin kadın meclis üyeleri başkanlık makamını ziyaret ederek erkek yöneticilere kırmızı kurdele taktılar.

05.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:03Kadın meclis üyelerinden kırmızı kurdeleli mesaj
Balıkesir'in ilçesinde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından Kadınlara Seçme ve Seçilme hakkının verilişinin 85. yıl dönümü sebebiyle Edremit Belediyesi'nin kadın meclis üyeleri başkanlık makamını ziyaret ederek erkek yöneticilere kırmızı kurdele taktılar.

5 Aralık 1934'te Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı meşaleyi daha ileriye taşımayı amaçlayan Edremit Belediyesi'nin kadın meclis üyeleri; Nezahat Salon, Neriman Çelik, Özlem Uysal, Başkan Vekili Davut Çengel, Başkan Yardımcıları Metin Tunçer ve Tayfun Gerkuş'u başkanlık makamında ziyaret ederek bileklerine kırmızı kurdele taktılar. Kadın olmadan demokrasi olamayacağı anlayışının özümsenmesini, kadının seçme ve seçilme hakkının toplumsal önemiyle ilgili farkındalık yaratmayı amaçlayan kadın meclis üyeleri, seçilen kadınlar olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e duydukları minnettarlığı dile getirerek teşekkür ettiler. - BALIKESİR

Mustafa Kemal Atatürk, Edremit Belediyesi, Edremit, Güncel

Kaynak: İHA

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