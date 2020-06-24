Kadın meselesi cinayetine 3 tutuklama

Adana'da kadın meselesi yüzünden 1'kişinin öldürülmesi, 1 kişinin ise ağır yaralanması olayına karıştığı öne sürülen 1'i kadın 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Kadın meselesi cinayetine 3 tutuklama
24.06.2020 09:51 | Son Güncelleme: 24.06.2020 10:46
Adana'da kadın meselesi yüzünden 1'kişinin öldürülmesi, 1 kişinin ise ağır yaralanması olayına karıştığı öne sürülen 1'i kadın 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Olay, 12 Haziran Cuma günü merkez Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Aykut E.'ye ait mobilya atölyesinin önüne gelen motosikletli ve yüzleri maskeli 2 kişi, iş yerine tabancayla ateş açtı. Saldırganların tabancasından çıkan kurşunların isabet ettiği Aykut E. ve Ziya Aslan ağır yaralandı. Saldırganlar motosikletle olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ziya Aslan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Aykut E.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayı gerçekleştiren şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki ve şüphelilerin kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. İnceleme sonucu şüphelilerin İsmail Demir ve İbrahim Çiftçi olduğunu tespit eden polis, yaptığı baskında şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Emniyette sorgularında aralarındaki kadın meselesi yüzünden saldırıyı gerçekleştirdiklerini söyleyen şüphelilerin, kendilerini Ahmet İlbeyli (29), Aysun G. (33), Ömer O. (31) ve Halil Ç.'nin (27) azmettirdiğini iddia ettiği öğrenildi. Bunun üzerine polis, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen Ahmet İlbeyli, Aysun G., Ömer O. ve Halil Ç.'yi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İsmail Demir, İbrahim Çiftçi ve Ahmet İlbeyli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Aysun G., Ömer O. ve Halil Ç. ise ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Adana, 3. Sayfa, Haber

Manşet

Haberler

2 kişinin can verdiği 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı Haber
2 kişinin can verdiği 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi Haber
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Spor Muşavirliği’ne atandı Haber
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Ankara’da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı Haber
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa’nın kendisine verdiği notları ifşa etti Haber
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür’den ayrıldı Haber
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar Haber
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada! Haber
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Haberler››3. Sayfa››Kadın meselesi cinayetine 3 tutuklama - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

10:53: Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Haberler 10:52: Bafra'da maske takmayan 28 kişiye para cezası - Haberler 10:50: Rusya'da son 24 saatte 7 bin 176 yeni koronavirüs vakası - Haberler 10:50: Amasya'da orman yangını tatbikatı - Haberler 10:48: Onur Haftası: LGBTİ+ bireylerin aileleri çocuklarının 'açılma' sürecini ve yaşadıklarını anlattı - Haberler 10:39: Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı 10:39: Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı - Haberler 10:10: Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi 09:46: Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada! - Haberler 09:38: Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi