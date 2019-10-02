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Kadın meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi öldüren sanığa 25 yıl hapis

Eskişehir'de kadın meselesi dolayısıyla tartıştığı şahsı silahla vurup öldüren sanık, 25 yıl hapis cezası aldı.

02.10.2019 16:30Kadın meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi öldüren sanığa 25 yıl hapis
Eskişehir'de kadın meselesi dolayısıyla tartıştığı şahsı silahla vurup öldüren sanık, 25 yıl hapis cezası aldı.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık M.E. (39), maktul M.A.S.'ın (45) yakınları ile taraf avukatları katıldı. Son sözü sorulan sanık, pişman olduğunu dile getirerek tahliye talebinde bulundu. Sanık, "kasten adam öldürme" suçundan 25 yıl hapse mahkum edildi.

Olay, geçen Mart ayında Sütlüce Mahallesi Aydos Sokağı'nda meydana geldi. M.A.S. ile M.E. (39) arasında kadın meselesi yüzünden çıkan kavgada, cezaevinden yeni tahliye edildiği öğrenilen M.A.S. ile M.E. yanlarında taşıdıkları tabancalarla birbirlerine ateş etmişti. Ağır yaralanan M.A.S. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmış, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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