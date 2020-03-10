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Kadın milletvekili oranında Türkiye 117'nci sırada; zirvede Ruanda ve Küba var

Kadın milletvekili oranında Türkiye 192 ülke içinde 117'nci sırada yer alarak bir çok Afrika, Asya ve Orta Doğu ülkesinin gerisinde kaldı

10.03.2020 07:32 | Son Güncelleme: 10.03.2020 07:32
Kadın milletvekili oranında Türkiye 117'nci sırada; zirvede Ruanda ve Küba var
Kadın-erkek eşitliği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bir kez daha gündeme gelirken, bu alanlardan biri de kadınların siyasetteki temsili ve rolü. Türkiye , kadın milletvekili oranında dünyadaki 192 ülke içinde 117'nci sırada yer alıyor.

Türkiye Avrupa'da 37 ülke içinde ise sondan üçüncü sırada. Bir çok Afrika ülkesi listenin üst sıralarında bulunuyor. Zirvede ise Ruanda, Küba, Bolivya ve Meksika bulunuyor. Kadın milletvekili oranında Türkiye bir çok Afrika, Asya ve Orta Doğu ülkesinin gerisinde yer alıyor.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Milletvekili, Türkiye, Afrika, Dünya
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