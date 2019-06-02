Kadın milli basketbolcular İspanya'ya yenildi

2019 FIBA Kadınlar Avrupa
Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında İspanya
'ya 58-55 yenildi. Türkiye
Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, İspanya'nın Burgos kentinde düzenlenen hazırlık turnuvasında, ev sahibi ekip karşısında ilk yarısını 28-20 önde tamamladığı maçı 58-55 kaybetti.
Milliler, hazırlık turnuvasındaki ilk maçta Macaristan
'ı 66-57 yenmişti.
Ay-yıldızlılar, yarın yurda dönecek.
Kaynak: AA
basketbol
, İspanya
, Spor