Kadın milli basketbolcular Sırbistan yolcusu

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 FIBA Avrupa
Şampiyonası hazırlıkları kapsamında yarın Sırbistan'a gidecek.
Ay-yıldızlı ekip, 27 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde Letonya
ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenleyeceği turnuva hazırlıklarının İstanbul
etabını tamamladı. Milliler, yarın saat 18.45'te Sırbistan'ın başkenti Belgrad
'a hareket edecek.
A Milli Takım, şampiyona öncesinde son hazırlık maçlarını Sırbistan ile yapacak. Milli takım, 22 Haziran Cumartesi ve 23 Haziran Pazar günü Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.Türkiye
, Avrupa Şampiyonası'nda İtalya
, Slovenya
ve Macaristan
ile C Grubu'nda mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, turnuvadaki ilk maçında 27 Haziran Perşembe günü Sırbistan'ın Niş şehrinde İtalya ile karşılaşacak.