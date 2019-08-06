Haberler» Spor» Haber

Kadın Milli Boks Takımı'ndan 7 madalya

Bulgaristan'ın Botevgrad şehrinde düzenlenen Uluslararası 5. Balkan Büyük Kadınlar Boks Turnuvası'nı Türkiye, 2 altın ve 5 bronz olmak üzere toplamda 7 madalyayla tamamladı.

06.08.2019 18:48 Kadın Milli Boks Takımı'ndan 7 madalya

Bulgaristan'ın Botevgrad şehrinde düzenlenen Uluslararası 5. Balkan Büyük Kadınlar Boks Turnuvası'nı Türkiye, 2 altın ve 5 bronz olmak üzere toplamda 7 madalyayla tamamladı.
69 kilo final müsabakasında ringe çıkan Busenaz Sürmeneli, Rus rakibi Darima Sandakova'yı, 75 kiloda ise Şennur Demir Polonyalı rakibi Elzbieta Wojcik'i mağlup ederek altın madalya kazandılar.
48 kiloda Ayşe Çağırır, 54 kiloda Beyza Saraçoğlu ve Tuğçenaz Sürmeneli, 57 kiloda Esra Yıldız ve 60 kiloda Sema Çalışkan ise şampiyonayı bronz madalya ile tamamladı.



Bulgaristan, Türkiye, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
19:19   24 Erzincanspora yeni tesis
19:17   Medipol Başakşehir-Olympiakos maçına doğru
19:13   Misli.com, basketbol liginin isim hakkına talip oldu
19:12   Rooney, Derby County'de futbolcu-antrenör oluyor
19:05   Pedro Martins: Konsantrasyonumuzu kaybetmemeliyiz
19:03   Millilerden 2 altın, 5 bronz madalya
19:01   Ali Koç'tan transfer açıklaması