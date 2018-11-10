Kadın Milli Futbolcular, Atatürk'ü Tiflis'te Andı

A Milli Kadın Futbol
Takımı, hazırlık maçı oynamak için gittiği Gürcistan
'da Atatürk
'ü andı. Türkiye
Futbol Federasyonunun (TFF
) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ay-yıldızlılar Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan'ın davetiyle 10 Kasım
Atatürk'ü anma törenine katıldı.
Tiflis Devlet Üniversitesi Şeref Salonu'nda düzenlenen törende, milli takım oyuncuları ile teknik ve idari ekibi, saat 09.05'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün fotoğrafı önünde saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.
Mustafa Kemal Atatürk
10 Kasım 2018 Cumartesi 13:23