28.06.2019 21:38
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Kadın milliler, Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıkma şansını kaybetti

Kadın milliler, Avrupa Şampiyonası

Sırbistan ve Letonya'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Macaristan'ın İtalya'yı mağlup etmesi sonucu A Milli Kadın Basketbol Takımı gruptan çıkma şansını kaybetti.

Sırbistan ve Letonya 'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Macaristan 'ın İtalya 'yı mağlup etmesi sonucu A Milli Kadın Basketbol Takımı gruptan çıkma şansını kaybetti.
Sırbistan'ın Niş şehrindeki Cair Spor Merkezi'nde oynanan C Grubu mücadelesi, Macaristan'ın 59-51 üstünlüğüyle sona erdi. Grupta henüz galibiyeti bulunmayan Türkiye , bu sonuçla gruptan çıkma şansını da yitirdi.
Ay-yıldızlı takım, gruptaki son maçında 30 Haziran Pazar günü Macaristan ile karşılaşacak.
C Grubu'nda Macaristan'ın iki, İtalya ve Slovenya 'nın ise birer galibiyeti bulunuyor.
Türkiye, pazar günü Macaristan'ı yense dahi İtalya ve Slovenya'ya kaybettiği için gruptan çıkma şansını da yitirdi.
Kaynak: AA
İtalya , Sırbistan Karadağ , Macaristan , Spor

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