Kadın milliler, Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıkma şansını kaybetti

Sırbistan ve Letonya
'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa
Basketbol Şampiyonası'nda Macaristan
'ın İtalya
'yı mağlup etmesi sonucu A Milli Kadın Basketbol Takımı gruptan çıkma şansını kaybetti.
Sırbistan'ın Niş şehrindeki Cair Spor Merkezi'nde oynanan C Grubu mücadelesi, Macaristan'ın 59-51 üstünlüğüyle sona erdi. Grupta henüz galibiyeti bulunmayan Türkiye
, bu sonuçla gruptan çıkma şansını da yitirdi.
Ay-yıldızlı takım, gruptaki son maçında 30 Haziran Pazar günü Macaristan ile karşılaşacak.
C Grubu'nda Macaristan'ın iki, İtalya ve Slovenya
'nın ise birer galibiyeti bulunuyor.
Türkiye, pazar günü Macaristan'ı yense dahi İtalya ve Slovenya'ya kaybettiği için gruptan çıkma şansını da yitirdi.